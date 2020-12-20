تشغيل الإشارات الضوئية على حرم دوار صويلح

الوكيل الإخباري - قال رئيس شعبة سير عمان العقيد رائد العساف إنه واستكمالاً لمشروع الباص السريع قامت أمانة عمان بتشغيل الإشارات الضوئية على حرم دوار صويلح وفتح حركة السير باتجاه الدوار من مسرب صافوط.

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من جانبه، أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية الملازم عامر الصمادي أنه تم تحويل حركة السير للقادمين من محافظة الكرك باتجاه عمان بسبب أعمال الصيانة حيث تم إغلاق أعلى الجسر باتجاه عمان لإزالة الطبقة الإسفلتية بالكامل وإعادة تعبيده بطبقة جديدة.



وأشار الملازم الصمادي إلى أنه تم تجهيز الطريق بكافة الشواخص الإرشادية اللازمة في حين سيتم تجهيز المسرب المقابل الداخل على الكرك خلال الفترة القادمة .



وفيما يتعلق بحركة السير خلال فترة الإغلاق أوضح الملازم الصمادي بان كافة المركبات ستسلك الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب والمركبات المتوجهة إلى عمان تقوم بالمسير على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب والالتفاف والعودة باتجاه عمان.



