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الجمعة، 18-03-2022 11:01 م

تشغيل سد ابن حماد بسعة 4 مليون متر مكعب - صور

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الوكيل الإخباري - أنهت سلطة وادي الأردن أعمال تنفيذ سد ابن حماد في منطقة غور الحديثه في لواء الاغوار الجنوبية/محافظة الكرك بسعة تخزينية كلية 4.0 مليون متر مكعب والذي يهدف الى توفير مياه ري للوحدات الزراعية في الاغوار والاستخدامات الصناعية إضافة إلى التغذية الجوفية.

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ويتكون السد من الخرسانة المدحولة (RCC) في منطقة الوسط وأكتاف من ركام صخري ذو نواة طينية على الجانبين الايسر والايمن (Rockfill with clay core) واربع مآخذ على مناسيب مختلفة وخط رئيسي لغايات تشغيل السد ونفق تصريف لغايات تصريف المياه أثناء التنفيذ.  


وبلغت التكلفة النهائيه للمشروع حوالي 53 مليون دينار بتمويل ما قيمته 7.5 مليون دينار من خزينة الدولة وباقي التمويل من احدى الشركات بحيث تسترد الشركة ما ساهمت به من خلال تخفيض ثمن المياه الصناعية بموجب اتفاقية تمويل بين السلطة وشركة البوتاس العربية.


وبهذا ترتفع السعة التخزينية الكلية للسدود إلى 285.26 مليون متر مكعب وأصبح عدد السدود الرئيسية في المملكة 14 سد بعد إخراج سد الكرامة من الموازنة المائية للسدود.


ومن المتوقع أن تقوم سلطة وادي الاردن بتشغيل سد الفيدان في وادي عربة خلال الأسابيع القادمة.





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