تشغيل مستشفى الإيمان بالكامل قبل نهاية 2022

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الأشغال العامَّة والإسكان، يحيى الكسبي، اليوم الأحد، في الوزارة نواب محافظة عجلون لبحث سير العمل بمشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.



وأكد الكسبي، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة جمال أبو عيد، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية إلهام خريسات، وعدد من المعنيين، التزام الوزارة بتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى استكمال الأعمال بمشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد وتسليم المبنى بشكل أولي في تموز/يوليو المقبل، مشيرًا إلى إنه سيتم تشغيل المستشفى بشكل كامل قبل نهاية عام 2022.



وأضاف الكسبي، أنه يتم حالياً اجراء اعمال تحقق للأعمال التي تم تنفيذها، حيث تم الكشف على ما يزيد عن 87% من المستشفى وابلاغ المقاول ببعض الملاحظات وذلك لغايات تصويبها حسب الاصول، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتحقق من الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية، فيما تتابع مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة يتعلق بالأنظمة الطبية.

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وشدد الكسبي، على أن الوزارة لم تغفل عن المستشفى القائم فيما يخص تقديمه للخدمة الطبية خلال مراحل الإنشاء وذلك من خلال إجراء بعض التحيسنات المؤقتة لحين إنتهاء الأعمال في المستشفى الجديد حيث أنه تم هدم جزء من المستشفى القديم وذلك لغايات أعمال الإنشاء وتم تعويض الفاقد من المساحة المزالة من خلال عمل مباني مؤقتة لتأمين الخدمة الطبية في المرحلة الحالية.



وأشار إلى، أن الوزارة عمدت على اتباع نهج جديد في التعامل مع أبنية القطاع الصحي من خلال إدخال نظرية (الطرف الثالث)؛ للتحقق من تشغيل المستشفى قبل إدخاله للتشغيل الفعلي بغية ضمانة الأنظمة التشغيلية للمستشفى وضمانة تقديم الخدمة الطبية المثلى للمرضى، مشيرا إلى أن فريق الطرف الثالث يعمل حاليا في مشروع المستشفى لتقديم التقارير الفنية وبإشراف الكوادر الهندسية من كافة الأطراف وعلى رأسها مهندسي الوزارة ومهندسي وزارة الصحة؛ لكون المبنى الرئيسي للمستشفى يضم ما يزيد عن 1800 غرفة علاجية.



وبين أن مبنى المستشفى مكون من 11 طابق بسعة 200 سرير قابل للتوسع الى 350 سرير بمساحة اجمالية 38.000 متر مربع بالاضافة الى مباني خدماتية خارجية منها سكن للممرضين والممرضات والمحرقة الطبية ومباني البوابات الرئيسية وغرف للحراسة ومواقف سيارات مسقوفة وغرفة المولد ومحول الكهرباء وغيرها من الاعمال الخارجية.



وأشاد النواب باللقاء الذي جمعهم مع الكسبي، مشيدين بجهود وزارة الأشغال العامة والإسكان وكوادرها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.



يشار الى أن وزير الأشغال العامة والإسكان شرع بالتواصل مع الأطراف المعنية كافة لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المشروع وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية وذلك من خلال تهيئة الطرق المحيطة ورفع الطاقة الإستيعابية للشبكات الخدمية من صرف صحي ومياه وإتصالات.



وتعمل وزارة الصحة على تأمين المستشفى بالأعداد اللازمة من الكوادر الطبية والإثاث الطبي وبالتنسيق مع مدير المستشفى القائم والذي يحتاج الى جهود كبيرة منهم خصوصاً وأن المستشفى ضخم وبحاجة لأعداد وتجهيزات طبية ضخمة لمواكبة حجم الخدمات المجهز لتقديمها.