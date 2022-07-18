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الإثنين، 18-07-2022 09:13 ص

تشغيل 3 حضانات مؤسسية في وزارة التنمية الاجتماعية

حضانة-أطفال


الوكيل الإخباري- عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تشغيل 3 حضانات مؤسسية لأطفال العاملين والعاملات في هذه المؤسسات استجابة لتوجيهات وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح بتوفير البيئة الآمنة والمكان المناسب للأطفال خلال فترات الدوام.

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وتم تشغيل هذه الحضانات في كل من مركز جرش للرعاية والتأهيل، ومركز منار الرويشد، ومركز معان التنموي الشامل بعد ان تم تخصيص وتجهيز الاماكن المناسبة لاقامة الحضانات المؤسسية في هذه المراكز، وتوفير جميع سبل الوقاية والحماية للاطفال خلال فترة تواجدهم في هذه الحضانات.


وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية الى التوسع في توفير الحضانات المؤسسية على كافة المستويات وتدعو الجهات المختلفة الى توفير البيئة الآمنة لأطفال العاملين والعاملات فيها انطلاقا من حق الطفل في النماء ضمن جو آمن ويمارس به كافة نشاطاته وحياته.


 




 

 


 

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