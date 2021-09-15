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الأربعاء، 15-09-2021 10:04 ص

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

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الوكيل الاخباري- قرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور الموافقة على تنسيب عمداء الكليات والمعاهد لإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية:

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

الدكتور محمد نهار الزعبي – قائماً بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة

الدكتور نارت محمد قاخون- قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

الدكتور علاء كامل سعادة– قائماً بأعمال رئيس قسم التاريخ وقسم الجغرافيا التطبيقية

الدكتورة كفاح ركان القاضي- قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

الدكتور محمود فليح القضاة – قائماً بأعمال رئيس قسم متطلبات الجامعة للكليات الإنسانية.

كلية الشريعة

الأستاذ الدكتور محمد علي العمري- نائباً لعميد كلية الشريعة

الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب- رئيسًا لقسم أصول الدين

الدكتور عروة ناصر الدويري- قائماً بأعمال رئيس قسم الفقه وأصوله

عبير عيسى السليم- قائماً بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة

كلية العلوم

الأستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم – نائباً لعميد كلية العلوم

الأستاذ الدكتور حاتم صالح الوديـــان – رئيسًا لقسم الفيزياء

الدكتـور احمد صابر أبو زيتون- قائماً بأعمال رئيس العلوم الحياتية

الدكتــور صفوان محمد الشرع- قائماً بأعمال رئيس قسم الرياضيات

الدكتور رائد محمد بنــــــات- قائماً بأعمال رئيس قسم الكيمياء

الدكتـورة مريم أبو البصــــــل- قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية

الدكتور احمد قبلان الشرعة- قائماً بأعمال رئيس قسم متطلبات الجامعة للكليات العلمية

الدكتـورة رشا خالد أبو فلاحة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الأكاديمي

الدكتور تغلب محمد الذيب- قائماً بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة والتدريب.

كلية العلوم التربوية

الأستاذ الدكتور سامي محمد الهزايمة- نائبًا لعميد الكلية لشؤون طلبة البكالوريوس

الأستاذ الدكتور محمود حامد المقدادي- رئيساً لقسم الإدارة التربوية والأصول

الأستاذ الدكتور احمد موسى البطاينة- رئيساً لقسم المناهج والتدريس

الأستاذ الدكتور منصور نزال الحمدون- رئيساً لقسم التربية البدنية

الأستاذ الدكتور إياد محمد حمادنة- رئيساً لقسم العلوم النفسية والتربية الخاصة

الدكتـور احمد خالد الخزاعلة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة وضمان الجودة والتطوير.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

الدكتــور بسام عشوي العون– قائماً بأعمال رئيس قسم التمويل والمصارف

الدكتـور زياد محمد أبو ليلى – قائماً بأعمال رئيس قسم اقتصاديات المال والأعمال

الدكتـور عطالله فهد السرحان- قائماً بأعمال رئيس قسم إدارة المال والأعمال والإدارة العامة

الدكتــور محمد علي الحايك – قائماً بأعمال رئيس قسم المحاسبة

الدكتور عبد الله محمد الزعبي- قائماً بأعمال مساعد العميد للجودة

مرح عصام الصفدي- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.

كلية الهندسة

الدكتـور محمد حمدان سميران- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة

الدكتـور رامي خالد الشوابكة- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة

الدكتــورة زين محمد الحوري- قائماً بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية

الدكتور حسين عبد الغفور الحراحشة- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة المساحة

الدكتـور حاتم هاشم المســاعيد- قائماً بأعمال مساعد العميد للجودة والتطوير

المهندس صلاح الدين قاسم خزاعلــــــة- قائماً بأعمال مساعد العميد للمختبرات.

كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات

الأستاذ الدكتور مفلح محمد الذيابات- رئيسًا لقسم علم الحاسوب

الدكتـور محمد خـالد الشرع- قائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات

الدكتـور جهاد سليمان املاوي- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة وشؤون الطلبة.

كلية الأميرة سلمى للتمريض

الأستاذ الدكتور لؤي عيسى طوالبـــة- نائباً للعميد

الدكتور احمد عبد الكريم الصمادي- قائماً بأعمال رئيس قسم صحة البالغين

الدكتـورة ختـام العــوامرة- قائماً بأعمال رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل وقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

الدكتـورة انصاف شعبان- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة

dحيى حمدان الرشـود- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون التدريب العملي وشؤون الطلبة.

كلية القانون

الدكتــــور قاسم محمد العون- قائماً بأعمال رئيس قسم القانون العام

الدكتور جمال طلال النعيمي- قائماً بأعمال رئيس قسم القانون الخاص

محمد احمد بني خالد- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير

رجـــا قبلان الشـرعة – قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.

معهد علوم الأرض والبيئة:

الدكتـور علي نوح معابدة– قائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافة

الدكتـورة اسلام محمود الدبشة – قائماً بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة التطبيقية

الدكتور ابراهيم عبد الحميد حمدان- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة.

عمادة البحث العلمي

الدكتـور محمد حامد الشرعة- قائماً بأعمال مساعد عميد البحث العلمي لشؤون الحوسبة.

عمادة الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور أكرم عارف مصطفى – نائباً لعميد الدراسات العليا

الدكتـــــــــور محمد فالح الشديفات- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والبرنامج الدولي

الدكتـورة نجاح مثقال الشنابلة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الحوسبة.

عمادة شؤون الطلبة
الأستاذ الدكتور أمين علي العزام- نائباً لعميد شؤون الطلبة

الدكتورة هيفاء عبد الهادي الدلابيح- قائماً بأعمال مساعد العميد.

المعهد العالي للدراسات الإسلامية

الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب – نائباً لعميد المعهد.

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