تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

الوكيل الاخباري- قرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور الموافقة على تنسيب عمداء الكليات والمعاهد لإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية:
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الدكتور محمد نهار الزعبي – قائماً بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة
الدكتور نارت محمد قاخون- قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
الدكتور علاء كامل سعادة– قائماً بأعمال رئيس قسم التاريخ وقسم الجغرافيا التطبيقية
الدكتورة كفاح ركان القاضي- قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
الدكتور محمود فليح القضاة – قائماً بأعمال رئيس قسم متطلبات الجامعة للكليات الإنسانية.
كلية الشريعة
الأستاذ الدكتور محمد علي العمري- نائباً لعميد كلية الشريعة
الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب- رئيسًا لقسم أصول الدين
الدكتور عروة ناصر الدويري- قائماً بأعمال رئيس قسم الفقه وأصوله
عبير عيسى السليم- قائماً بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة
كلية العلوم
الأستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم – نائباً لعميد كلية العلوم
الأستاذ الدكتور حاتم صالح الوديـــان – رئيسًا لقسم الفيزياء
الدكتـور احمد صابر أبو زيتون- قائماً بأعمال رئيس العلوم الحياتية
الدكتــور صفوان محمد الشرع- قائماً بأعمال رئيس قسم الرياضيات
الدكتور رائد محمد بنــــــات- قائماً بأعمال رئيس قسم الكيمياء
الدكتـورة مريم أبو البصــــــل- قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية
الدكتور احمد قبلان الشرعة- قائماً بأعمال رئيس قسم متطلبات الجامعة للكليات العلمية
الدكتـورة رشا خالد أبو فلاحة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الأكاديمي
الدكتور تغلب محمد الذيب- قائماً بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة والتدريب.
كلية العلوم التربوية
الأستاذ الدكتور سامي محمد الهزايمة- نائبًا لعميد الكلية لشؤون طلبة البكالوريوس
الأستاذ الدكتور محمود حامد المقدادي- رئيساً لقسم الإدارة التربوية والأصول
الأستاذ الدكتور احمد موسى البطاينة- رئيساً لقسم المناهج والتدريس
الأستاذ الدكتور منصور نزال الحمدون- رئيساً لقسم التربية البدنية
الأستاذ الدكتور إياد محمد حمادنة- رئيساً لقسم العلوم النفسية والتربية الخاصة
الدكتـور احمد خالد الخزاعلة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة وضمان الجودة والتطوير.
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدكتــور بسام عشوي العون– قائماً بأعمال رئيس قسم التمويل والمصارف
الدكتـور زياد محمد أبو ليلى – قائماً بأعمال رئيس قسم اقتصاديات المال والأعمال
الدكتـور عطالله فهد السرحان- قائماً بأعمال رئيس قسم إدارة المال والأعمال والإدارة العامة
الدكتــور محمد علي الحايك – قائماً بأعمال رئيس قسم المحاسبة
الدكتور عبد الله محمد الزعبي- قائماً بأعمال مساعد العميد للجودة
مرح عصام الصفدي- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.
كلية الهندسة
الدكتـور محمد حمدان سميران- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة
الدكتـور رامي خالد الشوابكة- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة
الدكتــورة زين محمد الحوري- قائماً بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية
الدكتور حسين عبد الغفور الحراحشة- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة المساحة
الدكتـور حاتم هاشم المســاعيد- قائماً بأعمال مساعد العميد للجودة والتطوير
المهندس صلاح الدين قاسم خزاعلــــــة- قائماً بأعمال مساعد العميد للمختبرات.
كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات
الأستاذ الدكتور مفلح محمد الذيابات- رئيسًا لقسم علم الحاسوب
الدكتـور محمد خـالد الشرع- قائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات
الدكتـور جهاد سليمان املاوي- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة وشؤون الطلبة.
كلية الأميرة سلمى للتمريض
الأستاذ الدكتور لؤي عيسى طوالبـــة- نائباً للعميد
الدكتور احمد عبد الكريم الصمادي- قائماً بأعمال رئيس قسم صحة البالغين
الدكتـورة ختـام العــوامرة- قائماً بأعمال رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل وقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية
الدكتـورة انصاف شعبان- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة
dحيى حمدان الرشـود- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون التدريب العملي وشؤون الطلبة.
كلية القانون
الدكتــــور قاسم محمد العون- قائماً بأعمال رئيس قسم القانون العام
الدكتور جمال طلال النعيمي- قائماً بأعمال رئيس قسم القانون الخاص
محمد احمد بني خالد- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير
رجـــا قبلان الشـرعة – قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.
معهد علوم الأرض والبيئة:
الدكتـور علي نوح معابدة– قائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافة
الدكتـورة اسلام محمود الدبشة – قائماً بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة التطبيقية
الدكتور ابراهيم عبد الحميد حمدان- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة.
عمادة البحث العلمي
الدكتـور محمد حامد الشرعة- قائماً بأعمال مساعد عميد البحث العلمي لشؤون الحوسبة.
عمادة الدراسات العليا
الأستاذ الدكتور أكرم عارف مصطفى – نائباً لعميد الدراسات العليا
الدكتـــــــــور محمد فالح الشديفات- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والبرنامج الدولي
الدكتـورة نجاح مثقال الشنابلة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الحوسبة.
عمادة شؤون الطلبة
الأستاذ الدكتور أمين علي العزام- نائباً لعميد شؤون الطلبة
الدكتورة هيفاء عبد الهادي الدلابيح- قائماً بأعمال مساعد العميد.
المعهد العالي للدراسات الإسلامية
الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب – نائباً لعميد المعهد.
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