تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

الوكيل الاخباري- قرر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور الموافقة على تنسيب عمداء الكليات والمعاهد لإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية:



كلية الآداب والعلوم الإنسانية



الدكتور محمد نهار الزعبي – قائماً بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة



الدكتور نارت محمد قاخون- قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها



الدكتور علاء كامل سعادة– قائماً بأعمال رئيس قسم التاريخ وقسم الجغرافيا التطبيقية



الدكتورة كفاح ركان القاضي- قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها



الدكتور محمود فليح القضاة – قائماً بأعمال رئيس قسم متطلبات الجامعة للكليات الإنسانية.



كلية الشريعة



الأستاذ الدكتور محمد علي العمري- نائباً لعميد كلية الشريعة



الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب- رئيسًا لقسم أصول الدين



الدكتور عروة ناصر الدويري- قائماً بأعمال رئيس قسم الفقه وأصوله



عبير عيسى السليم- قائماً بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة



كلية العلوم



الأستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم – نائباً لعميد كلية العلوم



الأستاذ الدكتور حاتم صالح الوديـــان – رئيسًا لقسم الفيزياء



الدكتـور احمد صابر أبو زيتون- قائماً بأعمال رئيس العلوم الحياتية



الدكتــور صفوان محمد الشرع- قائماً بأعمال رئيس قسم الرياضيات



الدكتور رائد محمد بنــــــات- قائماً بأعمال رئيس قسم الكيمياء



الدكتـورة مريم أبو البصــــــل- قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية



الدكتور احمد قبلان الشرعة- قائماً بأعمال رئيس قسم متطلبات الجامعة للكليات العلمية



الدكتـورة رشا خالد أبو فلاحة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد الأكاديمي



الدكتور تغلب محمد الذيب- قائماً بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة والتدريب.



كلية العلوم التربوية



الأستاذ الدكتور سامي محمد الهزايمة- نائبًا لعميد الكلية لشؤون طلبة البكالوريوس



الأستاذ الدكتور محمود حامد المقدادي- رئيساً لقسم الإدارة التربوية والأصول



الأستاذ الدكتور احمد موسى البطاينة- رئيساً لقسم المناهج والتدريس



الأستاذ الدكتور منصور نزال الحمدون- رئيساً لقسم التربية البدنية



الأستاذ الدكتور إياد محمد حمادنة- رئيساً لقسم العلوم النفسية والتربية الخاصة



الدكتـور احمد خالد الخزاعلة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة وضمان الجودة والتطوير.



كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية



الدكتــور بسام عشوي العون– قائماً بأعمال رئيس قسم التمويل والمصارف



الدكتـور زياد محمد أبو ليلى – قائماً بأعمال رئيس قسم اقتصاديات المال والأعمال



الدكتـور عطالله فهد السرحان- قائماً بأعمال رئيس قسم إدارة المال والأعمال والإدارة العامة



الدكتــور محمد علي الحايك – قائماً بأعمال رئيس قسم المحاسبة



الدكتور عبد الله محمد الزعبي- قائماً بأعمال مساعد العميد للجودة



مرح عصام الصفدي- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.



كلية الهندسة



الدكتـور محمد حمدان سميران- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة



الدكتـور رامي خالد الشوابكة- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة



الدكتــورة زين محمد الحوري- قائماً بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية



الدكتور حسين عبد الغفور الحراحشة- قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة المساحة



الدكتـور حاتم هاشم المســاعيد- قائماً بأعمال مساعد العميد للجودة والتطوير



المهندس صلاح الدين قاسم خزاعلــــــة- قائماً بأعمال مساعد العميد للمختبرات.



كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات



الأستاذ الدكتور مفلح محمد الذيابات- رئيسًا لقسم علم الحاسوب



الدكتـور محمد خـالد الشرع- قائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات



الدكتـور جهاد سليمان املاوي- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة وشؤون الطلبة.



كلية الأميرة سلمى للتمريض



الأستاذ الدكتور لؤي عيسى طوالبـــة- نائباً للعميد



الدكتور احمد عبد الكريم الصمادي- قائماً بأعمال رئيس قسم صحة البالغين



الدكتـورة ختـام العــوامرة- قائماً بأعمال رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل وقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية



الدكتـورة انصاف شعبان- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة



dحيى حمدان الرشـود- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون التدريب العملي وشؤون الطلبة.



كلية القانون



الدكتــــور قاسم محمد العون- قائماً بأعمال رئيس قسم القانون العام



الدكتور جمال طلال النعيمي- قائماً بأعمال رئيس قسم القانون الخاص



محمد احمد بني خالد- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير



رجـــا قبلان الشـرعة – قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة.



معهد علوم الأرض والبيئة:



الدكتـور علي نوح معابدة– قائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافة



الدكتـورة اسلام محمود الدبشة – قائماً بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة التطبيقية



الدكتور ابراهيم عبد الحميد حمدان- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة.



عمادة البحث العلمي



الدكتـور محمد حامد الشرعة- قائماً بأعمال مساعد عميد البحث العلمي لشؤون الحوسبة.



عمادة الدراسات العليا



الأستاذ الدكتور أكرم عارف مصطفى – نائباً لعميد الدراسات العليا



الدكتـــــــــور محمد فالح الشديفات- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والبرنامج الدولي



الدكتـورة نجاح مثقال الشنابلة- قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الحوسبة.



عمادة شؤون الطلبة

الأستاذ الدكتور أمين علي العزام- نائباً لعميد شؤون الطلبة



الدكتورة هيفاء عبد الهادي الدلابيح- قائماً بأعمال مساعد العميد.



المعهد العالي للدراسات الإسلامية



الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب – نائباً لعميد المعهد.

اضافة اعلان