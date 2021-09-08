تشكيلات أكاديمية بجامعة اليرموك - اسماء

الوكيل الاخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور خالد العمري وبناء على تنسيب من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مساد الموافقة على اجراء التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2021/2022 على النحو الآتي:

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- تعيين الأستاذ الدكتور موسى الربابعة عميداً لكلية الآداب



- تعيين الأستاذ الدكتور سويدان عميداً لكلية الاقتصاد العلوم الإدارية



- تعيين الأستاذة الدكتورة لمياء الخوري عميداً لكلية الآثار الأنثروبولوجيا



- تعيين الأستاذ الدكتور عاطف الشياب عميداً لكلية السياحة والفنادق



- تعيين الأستاذ الدكتور تحسين منصور عميداً لكلية الإعلام



- تعيين الأستاذ الدكتور راتب الداوود عميداً لكلية التربية الرياضية



- تعيين الأستاذ الدكتور محمد الذيابات عميداً لشؤون الطلبة



- تعيين الأستاذ الدكتور أيمن يحيى إسماعيل عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا



كما قرر رئيس الجامعة الإبقاء على نواب الرئيس:



- الأستاذ الدكتور موفق العموش نائبا للرئيس للشؤون الاكاديمية



- الأستاذ الدكتور رياض المومني نائبا للرئيس للشؤون الإدارية



وقرر الإبقاء على عمداء الكليات العلمية دون تغيير.



وضمن سلسة من التغيرات التي تصب في مصلحة الجامعة سيتم استحداث منصب نائب الرئيس وسيشغله أحد الكادميات المخضرمات في المرحلة القادمة وباقي التشكيلات.