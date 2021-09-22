تشكيلات أكاديمية بجامعة اليرموك - اسماء

الوكيل الاخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد إجراء عدد من التشكيلات الاكاديمية في كليات الجامعة المختلفة على النحو الآتي:

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كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية:



تعيين كل من الدكتور نوح الشياب قائما بأعمال رئيس قسم الاقتصاد، والدكتور صالح بزي قائما بأعمال رئيس قسم التسويق.



كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب:



تجديد تعيين الدكتور محمد الزامل نائبا لعميد الكلية، وتعيين كل من الدكتور علي زحراوي قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة أميرة جرادات قائما بأعمال رئيس قسم علوم الحاسوب، والدكتور اياد العزام قائما بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات.



كلية الآثار والأنثروبولوجيا:



تعيين كل من الدكتورة لمياء الخوري رئيسا لقسم النقوش بالإضافة إلى عملها عميدا للكلية، والدكتور حسين الصبابحة قائما بأعمال رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها بالإضافة إلى عمله الحالي أمينا عاما لمتحف التراث الأردني، وتجديد تعيين كل من الدكتور معن العموش قائما بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمية الإنسانية، والدكتور خضر العتوم قائما بأعمال رئيس قسم الأنثروبولوجيا.



مركز اللغات:



تعيين الدكتورة لمياء حماد من كلية الآداب مديرا للمركز.