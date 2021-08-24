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الثلاثاء، 24-08-2021 03:20 م

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

جامعة الب


الوكيل الإخباري - أجرى مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021 برئاسة معالي الدكتور جواد العناني رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي تشكيلات أكاديمية شملت تعيين عمداء لعدد من كليات الجامعة.

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حيث وافق المجلس على تنسيب رئيس الجامعة بتعيين :


الأستاذ الدكتور كامل خليف الزبون عميدا لكلية الحصن الجامعية .


الأستاذ الدكتور خليل احمد الحياري عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية .


الدكتور أحمد سلامه عيال عواد قائما بأعمال عميد كلية الهندسة التكنولوجية.


الدكتور حمزه مفلح الدباس قائما بأعمال عميد كلية الذكاء الاصطناعي.


كما وافق مجلس الأمناء على تنسيب رئيس الجامعة بتجديد تعيين :


الأستاذ الدكتور سعيد محمد أبو رمان عميدا لعمادة البحث العلمي والابتكار.


الدكتور خلف فخري ختاتنة قائما بأعمال عميد كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


كما تقدم مجلس الأمناء بالشكر والثناء لكافة العمداء التي انتهت مدة تكليفهم لما بذلوه في سبيل رقي هذا الصرح العلمي المتميز خلال خدمتهم في العمل الإداري، متمنيا التوفيق والسداد للزملاء الجدد الذين تم تكليفهم بالمهام الجديدة والبناء على ما تم من إنجازات في الجامعة لتبقى البلقاء التطبيقية شمس الجامعات وفي مصاف الجامعات العالمية.

 

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