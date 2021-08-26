تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء



الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات إجراء تشكيلات أكاديمية على مستوى نواب الرئيس وعمداء الكليات في الجامعة.



الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور سلامة نعيمات نائباً للرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وتعيين الأستاذ الدكتور زيد عيادات نائباً للرئيس لشؤون العلاقات الدولية، وتعيين الأستاذ الدكتور عامر السلمان نائباً للرئيس ورئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة.



ويستمر الأستاذ الدكتور أحمد مجدوبة نائباً للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية.

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