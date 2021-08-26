الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

بيان حكومي حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الأردن يستعيد مقعده بمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بعد غياب 27 عاما

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

وفاة طفلة ضرباً على يد أحد أقاربها في الزرقاء

اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية ومعهد الإدارة العامة

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

الخميس، 26-08-2021 07:54 م

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

w



الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات إجراء تشكيلات أكاديمية على مستوى نواب الرئيس وعمداء الكليات في الجامعة.

الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور سلامة نعيمات نائباً للرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وتعيين الأستاذ الدكتور زيد عيادات نائباً للرئيس لشؤون العلاقات الدولية، وتعيين الأستاذ الدكتور عامر السلمان نائباً للرئيس ورئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة. 

ويستمر الأستاذ الدكتور أحمد مجدوبة نائباً للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

8202123202946135390048

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

2019_6_3_19_24_8_96-730x438

بيان حكومي حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

d

الأردن يستعيد مقعده بمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بعد غياب 27 عاما

الصحة موظفين

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

820212618356225387420

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

أخبار متعلقة
wwww

افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للتعلم عبر الإنترنت والتعلم المدمج

w

بحث سبل التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة شباب كلنا الأردن

8202121234252516722293

الجامعة الأردنية توضح بشأن تسجيل الطلبة

6202117103943962468831

أول نشاط لنذير عبيدات في الجامعة الأردنية

72021299233217059311

صيدلة الأردنية تنظم ملتقى لنخبة من خريجيها

820212163038394358344

مجلس التعليم العالي يُجري تغييرات على رؤساء ست جامعات رسمية - اسماء