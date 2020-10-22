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الخميس، 22-10-2020 12:00 م

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال، في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد الذنيبات، وحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، والذوات أعضاء المجلس، اجراء تشكيلات اكاديمية في جامعة الحسين بن طلال على النحو التالي:

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* تعيين الاستاذ الدكتور هاني محيسن النوافلة عميدا لكلية الهندسة.
* تعيين الاستاذ الدكتور عادل عبد ربه آل خطاب عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا.
* تعيين الاستاذ الدكتور سليمان سند السبوع عميدا لكلية ادارة الأعمال والاقتصاد.
* تعيين الدكتور علي محمد الذيابات قائما بأعمال عميد كلية الآداب.
* تعيين الدكتور خالد عاشق أبو تايه قائما بأعمال عميد كلية العلوم التربوية.
* تجديد تعيين الاستاذ الدكتور جبريل محمد الخشمان عميدا لكلية العلوم.
* تجديد تعيين الاستاذ الدكتور زياد مهدي السلامين عميدا لكلية البترا للسياحة والآثار.
* تجديد تعيين الدكتور محمد علي الهلالات قائما بأعمال عميد كلية القانون.


وعقد مجلس العمداء أول جلسة له برئاسة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة حيث رحب الخرابشة بالسادة العمداء الجدد وتمنى لهم التوفيق في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والعالم جراء جائحة كورونا، وما يتطلبه قطاع التعليم العالي من ضرورة مواكبة التطورات فيما يتعلق بالانتقال من التعليم التقليدي الى التعليم الالكتروني، وترسيخ نهج وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وثقته بقدرة مؤسسات التعليم العالي الوطنية على مواكبة الحداثة والتطور والتميز من خلال تهيئة البنية التحتية في الجامعات الاردنية لتخدم عملية التعليم الالكتروني، والمزيد من التدريب لأعضاء الهيئات  التدريسية لمواكبة الانتقال المفاجئ والسريع في هذا المجال.


 




 

 


 

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