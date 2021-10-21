تشكيلات إدارية في الداخلية - أسماء

الوكيل الاخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تشكيلات ادارية اعتبارا من تاريخ 24/10/2021.
وشملت التشكيلات نقل مساعدين محافظين لمحافظات العقبة والبلقاء واربد ومعان والزرقاء.
نقل مساعد محافظ الكرك السيد حمدان عبد الكريم مساعدا لمحافظ العقبة
نقل مساعد محافظ مادبا السيد ركان السعود مساعدا لمحافظ إربد
نقل مساعد محافظ معان السيد عيد الدماني مساعدا لمحافظ العقبة
نقل مساعد محافظ جرش السيد مؤيد القاضي مساعدا لمحافظ البلقاء
نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد عطالله بشير مساعدا لمحافظ إربد
نقل مساعد محافظ مادبا السيد صفوان المبيضيين مساعدا لمحافظ البلقاء