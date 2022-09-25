الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

خبير اقتصادي يكشف عن أكبر خطأ للاحتياطي الفيدرالي منذ 110 سنوات

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

بالصور.. سقوط صهريج ديزل من أعلى جسر نهاية شارع الـ 100 باتجاه المفرق

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

الخصاونة: الأردن يقف بجانب ليبيا ويدعم أمنها

6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

13 إصابة بحادث سير بالأغوار الشمالية

الأحد، 25-09-2022 11:45 ص

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

420227151411972554744


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.

اضافة اعلان

 

وتاليا التشكيلات:

 

- نقل نائب محافظ جرش ومتصرف لواء القصبة السيد حمد عقايل الكرازنة نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.


- نقل متصرف لواء سحاب السيد سلطان عبد الله الماضي متصرفاً للواء ماركا/ محافظة العاصمة.


- نقل مساعد محافظ الزرقاء المتصرف السيد إبراهيم سلامة الوحوش متصرفاً للواء الموقر/ محافظة العاصمة.


- تعيين المتصرف السيد أسامة عبد الله الهاشم متصرفاً للواء سحاب/محافظة العاصمة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b83940f4-e494-4f86-95c4-fe9abfb5d52f

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

تنزيل (2)

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

d8aad8b9d8b1d98ad981-d8a7d984d8b3d98ad8a7d8add8a9-d8a7d984d8b9d984d8a7d8acd98ad8a9_5e24a11061275

الحموري: ارتفاع حجم السياحة العلاجية 25%

E3hR0JgWYAAbRAS

تنفيذ مشاريع طرق بمعان - أسماء المناطق

8202215164037491298236

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

أخبار متعلقة
Wall-cracks-Cover-27-12-ar

أمانة عمان: أخلينا 16 مبنى تعرض لتشققات منذ بداية العام

0L5A2219

كريشان يوجه البلديات لتقسيط الالتزامات على المواطنين المدينين

92022131580437247510

قسائم شرائية ومساعدات نقدية لطلبة جامعيين في الكرك

307084811_455156179990358_48249732228100480_n

تنمية المدن والقرى: تزايد الهجمات على الأنظمة الإلكترونية

karak-municipality-building

بلدية الكرك: خطة تسويقية لبيع إنتاج مصنع السماد العضوي

karak-municipality-building (1)

بلدية الكرك تناقش آلية التحول الرقمي في تقديم الخدمات