تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.
وتاليا التشكيلات:
- نقل نائب محافظ جرش ومتصرف لواء القصبة السيد حمد عقايل الكرازنة نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.
- نقل متصرف لواء سحاب السيد سلطان عبد الله الماضي متصرفاً للواء ماركا/ محافظة العاصمة.
- نقل مساعد محافظ الزرقاء المتصرف السيد إبراهيم سلامة الوحوش متصرفاً للواء الموقر/ محافظة العاصمة.
- تعيين المتصرف السيد أسامة عبد الله الهاشم متصرفاً للواء سحاب/محافظة العاصمة