تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وتاليا التشكيلات:

- نقل نائب محافظ جرش ومتصرف لواء القصبة السيد حمد عقايل الكرازنة نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.



- نقل متصرف لواء سحاب السيد سلطان عبد الله الماضي متصرفاً للواء ماركا/ محافظة العاصمة.



- نقل مساعد محافظ الزرقاء المتصرف السيد إبراهيم سلامة الوحوش متصرفاً للواء الموقر/ محافظة العاصمة.



- تعيين المتصرف السيد أسامة عبد الله الهاشم متصرفاً للواء سحاب/محافظة العاصمة