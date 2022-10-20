تشكيلات إدارية واسعة في التربية - وثائق وأسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس اجراء عددًا من التشكيلات الادارية في عدد من المناصب في الوزارة وذلك استنادًا لأحكام المادتين (89) و (181/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/د) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، حيث تقرَّر نقل التالية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة إزاء اسم كل منهم، ابتداءً من تاريخه:



السيد عصام محمد علي ابواحمده قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء سحاب/محافظة العاصمة.

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السيدة سحر حماد مغير الشخاتره قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/محافظة العاصمة.



السيد عاصم رسمي ابراهيم المومني قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان.



السيد خالد موسى فلاح العلوان قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.



السيد خالد احمد علي الرحاحله قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية.



السيدة ناديه لطفي حسن عربيات قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.



السيد د. مزهر شاهر مفلح الرحامنه قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء ديرعلا.



السيد د. زهير علي عبدالغني الرباعي قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد/محافظة إربد.



السيد حمزه عبدالكريم عبدالجليل نجادات قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية/محافظة إربد.



السيد غازي محمود ذيب عبدالهادي قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.



السيد محمد خلقي علي المصري قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.



السيدة د. فصل سالم احمد العيسى قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية.



السيدة لينا محمد سليمان الزعبي قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية.



السيد حسين ابراهيم محمد الطراونه قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك.



السيد سامر مشهور فايز المجالي قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر.



السيد بشر سالم حسن العطيوى قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة.



السيد ياسين ياسين محمد الشقيرات قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا.



السيد حمد ثاني سلامه الحجايا قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية.



السيد عماد عبدالرحمن ابراهيم السفاسفه قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء البتراء.

















