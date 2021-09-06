تشكيلات ادارية في الصحة

الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وبناء على تنسيب الامين العام اجراء تشكيلات محدودة بين مدراء الصحة.



وشملت التشكيلات نقل وظيفة مدير الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة ليعمل مديرا لمديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا وتكليف طبيب الاسنان الدكتور خالد احمد محمد عبدالفتاح بالقيام باعمال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء وانهاء تكليف الدكتور محمد المصالحة من القيام باعمال مدير الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا واعادته ليعمل في مجال اختصاصه كطبيب عام.

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