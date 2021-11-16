الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

توقيف موظف بالعمل وأحد سماسرة التصاريح

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء تطوير الاراضي المجاورة للمغطس - اسماء

إرادتان ملكيتان بالزعبي ومحاسنة

الثلاثاء، 16-11-2021 01:53 م

تشكيلات ادارية في جامعة اليرموك -أسماء

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الوكيل الإخباري– قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد إجراء تشكيلات إدارية على النحو الآتي:

– نقل مدير دائرة المشتريات واللوازم عمر محافظة إلى عمادة شؤون الطلبة.

– نقل مدير دائرة الهندسة والانتاج والصيانة المهندس نعيم الخصاونة مديرا لدائرة المشتريات واللوازم.

– تكليف المهندس محمد الخراشقة بتسيير أعمال دائرة الهندسة والانتاج والصيانة.

– تكليف جاسر الطعاني بتسيير أعمال دائرة الأمن الجامعي.

– نقل مساعد مدير دائرة المشتريات واللوازم عزت حراحشة، مساعدا لمدير دائرة الخدمات العامة.

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