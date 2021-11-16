تشكيلات ادارية في جامعة اليرموك -أسماء

الوكيل الإخباري– قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد إجراء تشكيلات إدارية على النحو الآتي:
– نقل مدير دائرة المشتريات واللوازم عمر محافظة إلى عمادة شؤون الطلبة.
– نقل مدير دائرة الهندسة والانتاج والصيانة المهندس نعيم الخصاونة مديرا لدائرة المشتريات واللوازم.
– تكليف المهندس محمد الخراشقة بتسيير أعمال دائرة الهندسة والانتاج والصيانة.
– تكليف جاسر الطعاني بتسيير أعمال دائرة الأمن الجامعي.
– نقل مساعد مدير دائرة المشتريات واللوازم عزت حراحشة، مساعدا لمدير دائرة الخدمات العامة.
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