الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تكشف عدد وفيات واصابات كورونا خلال أسبوع

الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان

الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - أسماء

إطلاق موقع إلكتروني لخارطة طريق تحديث القطاع العام - رابط

الشبول: خارطة تحديث القطاع العام تعتبر أكبر مراجعة شاملة في تاريخ المملكة

الامن العام : مواطن يقتل شقيقه طعنا في معان

الحكومة: تحوّل في آلية التعيين وإيقاف العمل بمخزون ديوان الخدمة

الأحد، 31-07-2022 04:37 م

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - أسماء

image


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين وكما يلي:اضافة اعلان


تعيين المحافظ محمد مبارك الرفايعة مديرا لمديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة .

نقل مدير مديرية حقوق الانسان المحافظ غسان علي الكايد مديرا لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة .

تعيين المحافظ اسماعيل محمد الصرايرة مديرا لمديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .

نقل متصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة حمدان فهد السرحان نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد .

نقل متصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة عاصم موسى النهار نائبا لمحافظ الزرقاء ومتصرفا للواء قصبة الزرقاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

الحكومة تكشف عدد وفيات واصابات كورونا خلال أسبوع

7202228224645450582127

الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

7202227232016161491708

مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية

88

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان

مبنى رئاسة الوزراء

الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء

72022311645538367367

إطلاق موقع إلكتروني لخارطة طريق تحديث القطاع العام - رابط

أخبار متعلقة
0df4a198-bf8a-484c-9bfc-62cda42bde1d

الأمن: 492 مخالفة مواكب خلال عطلة نهاية الأسبوع

شرطة سير (3)

السير: ازدحام مروري في بعض شوارع عمان - أسماء

720223173943342468181

معرض فني بمناسبة إربد عاصمة للثقافة العربية

20191117_1573939117-448-large

الغذاء والدواء تكشف سبب حالات التسمم الغذائي في الزرقاء

الجيش1

الجيش يعلن فتح باب الاستفادة من الشقق السكنية للضباط

20191117_1573939117-448-large

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق