تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين وكما يلي:تعيين المحافظ محمد مبارك الرفايعة مديرا لمديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة .نقل مدير مديرية حقوق الانسان المحافظ غسان علي الكايد مديرا لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة .تعيين المحافظ اسماعيل محمد الصرايرة مديرا لمديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .نقل متصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة حمدان فهد السرحان نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد .نقل متصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة عاصم موسى النهار نائبا لمحافظ الزرقاء ومتصرفا للواء قصبة الزرقاء.