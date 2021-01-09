تشكيلات اكاديمية وادارية في جامعة اليرموك – أسماء

الوكيل الاخباري - قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات تكليف الدكتور علي شحادة، القيام بأعمال مساعد عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

اضافة اعلان



كما وقرر الهيلات ، وبناء على تنسيب القائم بأعمال عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، تكليف الدكتور هشام المساعيد، من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، القيام بأعمال مدير مركز الريادة والابتكار.



كما وقرر الهيلات وبناء على تنسيب مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، تكليف الدكتور خالد نهار، من قسم علوم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، القيام بأعمال رئيس قسم التدريب في المركز.



