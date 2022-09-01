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الخميس، 01-09-2022 03:02 م

تشكيلات اكاديمية واسعة في البلقاء التطبيقية - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة معالي الدكتور امية طوقان رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني إجراء تشكيلات أكاديمية واسعة في الجامعة، شملت تعيين نائبا للرئيس وعددا موسعا من عمداء الكليات .اضافة اعلان


ووافق المجلس على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور العجلوني بتعيين:

الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي نائبا للرئيس.

كما وافق المجلس على تنسيب رئيس الجامعة بتعيين : 

الأستاذ الدكتورة شاهره طلعت زيتون عميدا للدراسات العليا.

الأستاذ الدكتور مروان محمد النسور تجديد تعيينه عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية. 

الأستاذ الدكتور سميح بشير الرواشدة عميدا لكلية الهندسة.

الاستاذ الدكتورة مريم جبر فريحات عميدا لكلية اربد الجامعية.

الاستاذ الدكتور عمر عبدالله الحياصات تجديد تعيينه عميدا لكلية السلط التقنية.

الاستاذ الدكتور موفق محمد دندن تجديد تعيينه عميدا لاكاديمية الامير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.

الاستاذ الدكتور عبدالودود محمد مصلح عميدا لكلية الامير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاستاذ الدكتور وائل منور الربضي عميدا لكلية عجلون الجامعية.

الاستاذ الدكتور احمد عدنان النعيمات عميدا لكلية الحقوق.

الاستاذ الدكتور محمد نايف الصرايره تجديد تعيينه عميدا لكلية الكرك الجامعية.

الاستاذ الدكتور احمد سامي البطاينه عميدا لكلية العلوم.

الاستاذ الدكتورة امل عبدالله العبادي تجديد تعيينها عميدا لكلية الزراعة التكنولوجية.

الاستاذ الدكتور صدام عارف الضلاعين عميدا لكلية الشوبك الجامعية.

الاستاذ الدكتور محمد صبحي غيث عميدا لكلية الزرقاء الجامعية.

الاستاذ الدكتور عوده سليمان مراد عميدا لكلية معان الجامعية.

الدكتور محمد سليمان النسور تعيينه قائما بأعمال عميد كلية الاعمال.

الدكتور عزيز احمد الرحامنه تعيينه قائما بأعمال عميد كلية السلط للعلوم الانسانية.

الدكتور شادي محمد حموري تعيينه قائما بأعمال عميد كلية الطب.

الدكتور خالد ناصر الزعبي تعيينه قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة.

الدكتور احمد بهجت شموط تعيينه قائما بأعمال عميد كلية العقبة الجامعية.

 




 

 


 

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