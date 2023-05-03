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الأربعاء، 03-05-2023 02:24 م

تشكيليون يحتفون بإنشاء مبنى "وجدان فضاء فني"

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الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، احتفى تشكيليون ومثقفون ومعنيون بإنشاء مبنى "وجدان فضاء فني" التابع للمتحف الوطني للفنون الجميلة بعمان، والذي افتتحته جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء أمس الثلاثاء.

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وحضر الاحتفائية سمو الأميرة نافعة بنت علي، وسمو الأميرة رجوة بنت علي، وسمو الأميرة بسمة بنت علي، وسمو الأميرة سيما عباس، وأعضاء من مجلس أمناء الجمعية الملكية للفنون الجميلة، ومدير عام المتحف الدكتور خالد خريس، وسفراء دول أجنبية في الأردن.


واشتملت الاحتفائية على جولة على مرافق المبنى، والاطلاع على الخدمات التي سيقدمها، كما صاحب الاحتفائية عرض موسيقي.


ويوفر المبنى فضاءات فنية لتعليم الرسم والتصوير، والخزف والنحت، وفنون الحفر والطباعة، والتصميم الجرافيكي، ومواد نظرية في مجال التذوق الفني، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية متاحة للطلبة والدارسين للفنون والهواة من جميع الفئات العمرية، وسيعلن عنها في جميع وسائل الاتصال الاجتماعي.


ويضم المبنى مساحات خارجية لتنظيم الأمسيات الثقافية والفنية والموسيقية، ومقهى يخدم المتدربين والزوار.

 




 

 


 

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