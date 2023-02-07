تشكيل لجان طوارىء في المخيمات لمواجهة الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - شكلت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع لجان خدمات المخيمات في المملكة، لجان طوارئ لمواجهة الظروف الجوية التي تمر بها المملكة .



وقال مدير عام الدائرة، المهندس رفيق خرفان، إن هذه اللجان تعمل بطاقتها القصوى على مدار الساعة لتقديم المساعدة اللازمة لكل من يتأثر بالظروف الجوية الصعبة، والمسارعة في حل أي مشكلة قد تنجم عنها، مثل تسرب المياه إلى المنازل ومشاكل البنية التحتية في المخيمات.

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