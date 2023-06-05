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الإثنين، 05-06-2023 06:21 م

تشكيل لجنة تحقيق بشأن قيام مسؤولة في مدرسة بإتلاف أطعمة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - شكلت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، لجنة تحقيق من مدير التربية والتعليم للواء القويسمة؛ بشأن قيام مسؤولة في مدرسة بمنطقة جاوا جنوبي عمّان بإلقاء أطعمة تعود للطالبات في "مكب نفايات".

واشتكى عدد من أهالي طالبات مدرسة جاوا من قيام مسؤولة في المدرسة بإلقاء أطعمة في "مكب نفايات" بعد تنظيم نشاط جماعي تخلله إحضار أطعمة لتناولها داخل المدرسة.

وأشار عدد من ذوي الطالبات إلى رفض مسؤولة في المدرسة للنشاط لعدم إبلاغها عن النشاط مسبقا، حيث جمعت الأطعمة ووضعتها داخل "مكب النفايات".

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