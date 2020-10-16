الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت ؟

البدور : الاردني المصاب بالرشح مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس

تعرف على التهم الموجهة لجميع المتهمين بجريمة الزرقاء

عقب جريمـــة الزرقاء .. تحذيـــر أمني للأردنييـــن

رحيل رجل الأمن الذي أســر قلوب الأردنيين - صور

28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا في المملكة

الملك: علينا غرس بذور جديدة ليتسنى للأجيال المقبلة أن تحيا

الجيش ينفذ خطة فرض الحظر الشامل

محافظ العاصمة : الحظر الشامل مهم في المرحلة الحالية




الجمعة، 16-10-2020 08:13 م

تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة

66


الوكيل الاخباري - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فيديو لمريض في مستشفى الامير حمزة، والذي يظهر فيه المريض بجانب سريره و لا يحظى بالعناية الكافية.
اضافة اعلان

وبين مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير انه بعد التحقق من صحة الموضوع، تبين فعلا ان المريض احد المرضى الذين أدخلوا الى المستشفى بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠ ويعاني من مرض كورونا، اضافة الى امراض اخرى، كما انه يعاني من عدم القدرة على التركيز بالشكل الكافي، مضيفا ان المريض قد غادر المستشفى بعد ان شفي من مرض الكورونا منذ فترة.

اما فيما يتعلق بالفيديو مدار الحديث، فان ادارة المستشفى تؤكد ان الفيديو قد أخذ للمريض بعد ان خرج من قسم العناية المركزة الى غرف العزل العادية، وعند تجهيز المريض على سريره لتنظيف السرير من قبل الممرضين ذهبوا لإحضار الشراشف اللازمة، واثناء ذلك وحيث أن المريض ليس واعيا بالكامل قد نزل الى جانب السرير، وقامت مرافقة احد المرضى بتصويره وتصوير بعض المرضى الآخرين، متجاوزة في ذلك خصوصية المرضى.
 
وتؤكد ادارة المستشفى انه تم تشكيل لجنة تحقيق وسيتم اتخاذ الاجراءات والعقوبات بحق اي مقصر من سواء من الكوادر او اي اختراق للقانون لاسيما في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.

وتؤكد الإدارة على الرعاية التامة لكافة المرضى ومن مختلف الجوانب وحريصين على ذلك حيث نعلم مدى حرص الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على سلامة المرضى وتقديم الرعاية التامة لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202013134721839759529

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت ؟

89b2d0de-94b0-424c-8d70-b0434ae2d94c

البدور : الاردني المصاب بالرشح مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس

1020201412217645253074

تعرف على التهم الموجهة لجميع المتهمين بجريمة الزرقاء

ط

عقب جريمـــة الزرقاء .. تحذيـــر أمني للأردنييـــن

ه1

رحيل رجل الأمن الذي أســر قلوب الأردنيين - صور

ملك

الملك: علينا غرس بذور جديدة ليتسنى للأجيال المقبلة أن تحيا

أخبار متعلقة
2

إيعاز من وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الأمير حمزة - صور

666

الكشف عن موعد وصول العلاج المضاد لكورونا الى الاردن

rrr

5 وفيات جديدة بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

وزارة التربية والتعليم

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم

1

5 مصابين بالفيروس موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي