تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة

الوكيل الاخباري -

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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فيديو لمريض في مستشفى الامير حمزة، والذي يظهر فيه المريض بجانب سريره و لا يحظى بالعناية الكافية.وبين مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير انه بعد التحقق من صحة الموضوع، تبين فعلا ان المريض احد المرضى الذين أدخلوا الى المستشفى بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠ ويعاني من مرض كورونا، اضافة الى امراض اخرى، كما انه يعاني من عدم القدرة على التركيز بالشكل الكافي، مضيفا ان المريض قد غادر المستشفى بعد ان شفي من مرض الكورونا منذ فترة.اما فيما يتعلق بالفيديو مدار الحديث، فان ادارة المستشفى تؤكد ان الفيديو قد أخذ للمريض بعد ان خرج من قسم العناية المركزة الى غرف العزل العادية، وعند تجهيز المريض على سريره لتنظيف السرير من قبل الممرضين ذهبوا لإحضار الشراشف اللازمة، واثناء ذلك وحيث أن المريض ليس واعيا بالكامل قد نزل الى جانب السرير، وقامت مرافقة احد المرضى بتصويره وتصوير بعض المرضى الآخرين، متجاوزة في ذلك خصوصية المرضى.وتؤكد ادارة المستشفى انه تم تشكيل لجنة تحقيق وسيتم اتخاذ الاجراءات والعقوبات بحق اي مقصر من سواء من الكوادر او اي اختراق للقانون لاسيما في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.وتؤكد الإدارة على الرعاية التامة لكافة المرضى ومن مختلف الجوانب وحريصين على ذلك حيث نعلم مدى حرص الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على سلامة المرضى وتقديم الرعاية التامة لهم.