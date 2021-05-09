تشكيل لجنة تحقيق وتدقيق بنتائج جرد مركز أعلاف مأدبا

الوكيل الاخباري -

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شكلت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي لجنة تحقيق بوجود نقص غير مبرر في مركز أعلاف مأدبا، لاتخاذ الإجراء اللازم وتحويل المعنيين للمدعي العام المختص.ووفقاً لبيانات الوزارة، بلغت كميات النقص في المركز من مادة الشعير 3421 طناً و640 كيلو غرام، في حين كانت مادة النخالة مطابقة.وأكدت المهندسة مها علي أن الوزارة مستمرة بمتابعة جميع مراكز الأعلاف بتشكيل لجان خاصة للتحقق من الأرصدة الفعلية في مستودعات الأعلاف التابعة للوزارة والوقوف على مدى التزامها بالتعليمات وعدم وجود نقص وتجاوزات في المبيعات حيث تقوم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بناء على نتائج التحقيق لمعرفة أسباب النقص.