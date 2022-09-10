تشكيل لجنة تحكيم لمسابقة الشعر النبطي الموسم الثاني

الوكيل الاخباري- شكلت وزارة الثقافة لجنة تحكيم لمسابقة الشعر النبطي بالتعاون مع لجنة رياضة الهجن .

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مهرجان الأردن لسباقات الهجن الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تم تشكيل اللجنة من الاكاديميين في الجامعات الاردنية على النحو الاتي.



د. خلف خازر الخريشا: أستاذ دكتور في قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك

عضو في العديد من اللجان التحضيرية والمسابقات الشعرية وتقييم الاعمال الشعرية في الجامعات الأردنية منذ العام 1989.



رئيس تحرير ملف " الشعر البدوي الأردني " في الديوان الملكي للأعوام 2008 و 2009م.



من مؤلفاته: كتاب " الشعر الشعبي لأهل الجبل"، صادر عن وزارة الثقافة، 1992م

له العديد من المقالات المنشورة في الصحف المحليةمنها: " الغزل عند أهل الجبل، مجلة الفنون، ع9، عمان: وزارة الثقافة، 1991 له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلة محلية وعالمية في النقد والأدب.