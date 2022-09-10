السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

السبت، 10-09-2022 12:30 م

تشكيل لجنة تحكيم لمسابقة الشعر النبطي الموسم الثاني

download


الوكيل الاخباري- شكلت وزارة الثقافة لجنة تحكيم لمسابقة الشعر النبطي بالتعاون مع لجنة رياضة الهجن .

اضافة اعلان

 

مهرجان الأردن لسباقات الهجن الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تم تشكيل اللجنة من الاكاديميين في الجامعات الاردنية على النحو الاتي.


د. خلف خازر الخريشا: أستاذ دكتور في قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك
عضو في العديد من اللجان التحضيرية والمسابقات الشعرية وتقييم الاعمال الشعرية في الجامعات الأردنية منذ العام 1989.


رئيس تحرير ملف " الشعر البدوي الأردني " في الديوان الملكي للأعوام 2008 و 2009م.


من مؤلفاته: كتاب " الشعر الشعبي لأهل الجبل"، صادر عن وزارة الثقافة، 1992م
له العديد من المقالات المنشورة في الصحف المحليةمنها: " الغزل عند أهل الجبل، مجلة الفنون، ع9، عمان: وزارة الثقافة، 1991 له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلة محلية وعالمية في النقد والأدب.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222144216140559341

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

1

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

306042057_385895103717730_2877674372203673518_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ما-هي-مشكلات-الأطفال-السلوكية-الأكثر-شيوعا؟

ورشة بإربد تناقش المشكلات السلوكية للأطفال

Screen-Shot-2021-03-04-at-12.38.54-PM-1024x650

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

image.PNG-4

حوارية بالكرك عن دور الشباب في محاربة المخدرات

أخبار متعلقة
820221194148340026747

الثقافة تطلق الدورة الثانية لمسابقة الشعر النبطي

1652431723980

معان: اختتام فعاليات معرض الكتاب التفاعلي

8202218112733712326896

التعليم العالي: 131 منحة خارجية متاحة العام الحالي

www

القبول الموحد : أكثر من 45 ألف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية

eee

وزير العمل يفتتح مشاغل التدريب عبر الواقع الافتراضي بمعهد ماركا

w

وزير التعليم العالي يتوقع التحاق نحو 42 ألف طالب في الجامعات الرسمية العام الحالي