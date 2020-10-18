تشكيل لجنة زراعية لحصر أضرار حرائق الكورة

الوكيل الاخباري -

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باشرت اللجنة الزراعية لحصر أضرار الحرائق التي أتت أخيراً على آلاف الأشجار المثمرة من الزيتون والرمان في منطقتي تبنة ووادي زقلاب في لواء الكورة غرب اربد، اليوم الأحد، أعمالها لإعداد كشوفات تفصيلية بالأضرار.وقالت مديرة زراعة لواء الكورة المهندسة ازدهار السرحان لـ(بترا)، إن اللجنة التي جاءت بإيعاز من وزير الزراعة استجابة لمطالبات مزارعين متضررين من آثار الحرائق الأخيرة، تشكلت من عضوين من مهندسي المديرية إضافة إلى عضو يمثل مؤسسة الإقراض الزراعي.وأشارت السرحان إلى أنه سيجري من خلال العمل الميداني للجنة المرجح انتهاء أعمالها خلال ثلاثة أيام، تحديد الأضرار الناجمة عن الحرائق بشكل مفصل من ناحية أسماء ملاكي الأراضي الزراعية المتضررة أو ضامنيها والمساحة المتضررة وعدد الأشجار التالفة ونسبة الأضرار في كل مساحة، تمهيداً لرفعها لوزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتضررين.وكانت لجنة الكشف الأولية التي أعدتها مديرية زراعة لواء الكورة إثر الحريقين اللذين نشبا في التاسع من الشهر الجاري، كشفت عن احتراق أكثر من 140 دونماً من أشجار الزيتون في منطقة وادي تُبنة يحتوي كل دونم على 10 إلى 15 شجرة، إضافة إلى احتراق 850 دونماً من الأعشاب الجافة، فيما أتى حريق وادي زقلاب على نحو 285 دونما زراعيا، غالبيتها مزروعة بأشجار الرمان والزيتون والعنب.وطالب مزارعو الكورة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء تلك الحرائق، داعين لضرورة فتح طرق زراعية وخطوط نار ترابية داخل أراضيهم للحد من آثار الحرائق حال نشوبها وتسهيل مرور آليات الإطفاء لتلك الغاية، علاوة على ما تمثله الطرق الزراعية من أهمية في تيسير وصول المزارعين لمزارعهم ونقل منتجاتهم الزراعية.