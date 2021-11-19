الوكيل الاخباري - قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تشكيل لجنة لإعادة النظر بشروط ترخيص واستيراد بعض المنتجات الزراعية، وذلك ضمن توجهات الوزارة بتعزيز الامن الغذائي وتوفر المخزون الغذائي.



وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة، حازم الصمادي، أن اللجنة تضم أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة، والاتحاد العام للمزارعين، وجمعيات المنتجين للسلع الزراعية المختلفة بشقيها النباتي والحيواني.



وأوضح، أن اللجنة ستعمل على بحث تخفيف الشروط المطلوبة لاستيراد منتجات زراعية، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون.



وأشار الصمادي، إلى أن عدد السلع المستهدفة يبلغ 880 سلعة تخضع لعشرة شروط عند تدقيق دخولها عبر الحدود، أي أنه يوجد 1250 شرطاً تخضع لها السلع الواردة.

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