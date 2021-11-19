تشكيل لجنة لإعادة النظر في شروط ترخيص و استيراد منتجات زراعية

الوكيل الإخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة، حازم الصمادي الجمعة، إنّه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في شروط ترخيص واستيراد بعض المنتجات الزراعية.

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وأضاف الصمادي، أن اللجنة تضم أعضاء من "غرف الصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، والاتحاد العام للمزارعين، وجمعيات المنتجين للسلع الزراعية المختلفة بشقيها النباتي والحيواني".



وأوضح، أن اللجنة ستعمل على بحث تخفيف الشروط المطلوبة لاستيراد منتجات زراعية، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون.

ولفت الصمادي، إلى أن عدد السلع المستهدفة يبلغ 880 سلعة تخضع لعشرة شروط عند تدقيق دخولها عبر الحدود، أي أنه يوجد 1250 شرطاً تخضع لها السلع الواردة.





