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الخميس، 03-11-2022 01:16 م

تشكيل لجنة للوقوف على تحديات تواجه تجارا في العقبة

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الوكيل الإخباري - بحثت غرفة تجارة الأردن، اليوم الخميس، المعيقات والتحديات التي تواجه تجارا وأصحاب مطاعم ومحلات خضار وفواكه في مدينة العقبة، بحسب ما ذكرت الغرفة في بيان.

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وأكدت الغرفة خلال لقاء ممثل قطاع المواد الغذائية رائد حمادة، مع عدد من التجار في مدينة العقبة، على ضرورة وضع خطة واضحة للوقوف على التحديات التي تواجه التجار العاملين في المدينة ووضع أطر زمنية محدد لحل جميع مشاكل التجار في هذا القطاع.

 

وأشارت إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة للوقوف على التحديات التي تواجه تجار مدينة العقبة وأصحاب المطاعم ومحال الخضار والفواكه والبحث والتواصل مع الجهات المعنية لحلها بأسرع وقت ممكن.

 

وشددت الغرفة على ضرورة تجاوز أي عقبات تواجه حركة انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية وتسريع إجراءات التخليص على البضائع وضمان وصولها للمواطنين بأقل الكلف.

 

وطالبت الغرفة بضرورة العمل على مكافحة ظاهرة التسول في مدينة العقبة التي يزورها عدد كبير من السياح من كل دول العالم وهو ما يسيء بشكل كبير لسمعة القطاع خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع دول الجوار.

 




 

 


 

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