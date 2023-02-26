تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة الخصاونة - اسماء

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وفقاً لأحكام المادَّة 8 من قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م، تشكيل مجلس الاستثمار.



والمجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضويَّة كلّ من: وزير الاستثمار نائباً للرَّئيس، ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ووزير الماليَّة، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثِّلين عن القطاع الخاص هم: باسم السَّالم، ومجد شويكة، وأحمد أبو غزالة، وعصام فخر الدِّين.

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