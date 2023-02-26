الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

تربية الأغوار الشمالية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

5 إصابات بسقوط لوحة اعلانات على فتيات بإربد

تحت رعاية سمو الأمير هاشم.. مركز زين ينظّم بطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية

تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة الخصاونة - اسماء

إيصال الكهرباء لمشاريع على حساب فلس الريف

الحكومة توافق على تسويات لصالح الضريبة والجمارك

قرار حكومي للحد من الاكتظاظ بالمحاكم

بيان صادر عن اجتماع العقبة

وزير السياحة والآثار يتفقد موقع مكاور الأثري

الأحد، 26-02-2023 07:26 م

تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة الخصاونة - اسماء

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وفقاً لأحكام المادَّة 8 من قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م، تشكيل مجلس الاستثمار.

والمجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضويَّة كلّ من: وزير الاستثمار نائباً للرَّئيس، ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ووزير الماليَّة، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثِّلين عن القطاع الخاص هم: باسم السَّالم، ومجد شويكة، وأحمد أبو غزالة، وعصام فخر الدِّين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202317134634443080844

لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

التربية

تربية الأغوار الشمالية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الدفاع المدني 4

5 إصابات بسقوط لوحة اعلانات على فتيات بإربد

1120221223170957202002

إيصال الكهرباء لمشاريع على حساب فلس الريف

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة توافق على تسويات لصالح الضريبة والجمارك

الخصاونة ٢

قرار حكومي للحد من الاكتظاظ بالمحاكم

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة توافق على تسويات لصالح الضريبة والجمارك

الخصاونة ٢

قرار حكومي للحد من الاكتظاظ بالمحاكم

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر صندوق التكامل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية

الخصاونة ٢

تثبيت رسوم دخول السَّائح العربي إلى الآثار حتى نهاية العام

120232916472922408411

الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات