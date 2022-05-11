تشكيل مجلس الوسط الحزبي من أحزاب متعددة

الوكيل الاخباري - أكد مجلس الوسط الحزبي أن عددا من النخب الحزبية السياسية توافقوا على اعادة بناء وتطوير هياكلها وتعظيم استفادتها من حجم تأثيرها في سياق فكرة الاندماج فيما بينها مستقبلا ضمن خطوات تسلسلية مدروسة وإقامة تحالفات حزبية انتخابية في إطار المجلس الذي حمل مسمى مجلس الوسط الحزبي والذي يشمل أحزاب: الوحدة الوطنية والعون والنداء والعدالة والاصلاح.



وأوضح المجلس في بيان اليوم الاربعاء، أن العقل الجمعي للأحزاب المتوافقة التي تطابقت في اطروحاتها قد هيمن بشكل واسع حول تعزيز الديمقراطية وفق الركائز الأساسية للنظم الديمقراطية كالمؤسسية والعقلانية وحكم القانون.

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