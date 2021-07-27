تشييع جثمان الدركي البطوش - صور

الوكيل الإخباري - شيعت مديرية الامن العام ظهر اليوم جثمان المرحوم الشرطي عبدالحافظ حسن البطوش من مرتب قوات الدرك /قيادة درك الشمال الى مثواه الاخير والذي انتقل إلى رحمة الله اثر حادث تدهور لمركبة عسكرية اثناء الواجب الرسمي، وفق تصريح وصل " الوكيل الإخباري" .



وشارك في تشييع الجثمان الطاهر مندوبا عن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ،قائد قوات الدرك ومدير شرطة الكرك وعدد من كبار ضباط الامن العام وزملاء الفقيد من ضباط وضباط صف وافراد مديرية الامن العام وجمع غفير من اهل وذوي الفقيد .



وتضرع مديرية الامن العام الى الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته ويلهم اهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان وحسن العزاء و" إنا لله وإنا إليه راجعون".

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