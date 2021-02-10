الأربعاء 10-02-2021
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الأربعاء، 10-02-2021 08:47 م

تشييع جثمان الفريق أول المتقاعد عبدالهادي المجالي

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، شارك المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي، اليوم الأربعاء، في تشييع جثمان مدير الأمن العام الأسبق الفريق أول المتقاعد عبد الهادي عطا الله المجالي إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد عطالله المجالي/ الياروت_الكرك.
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وجرى للفقيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني على عربة مدفع ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح، حيث وري الثرى في مقبرة بلدة الياروت، وقام مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الفقيد.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين من محافظات المملكة كافة.

 




 

 


 

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