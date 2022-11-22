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الثلاثاء، 22-11-2022 08:49 ص

تصادم صهريج محمل بالفوسفوريك ومركبة شحن بوادي اليتم

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الوكيل الإخباري - بيّنت الإدارات المرورية، أن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة كان سبب وقوع حادث تصادم بين صهريج محمل بمادة الفوسفوريك ومركبة شحن محملة بالخضار، ما بعد الجمرك بمنطقة وادي اليتم. اضافة اعلان


وقالت الإدارات، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه نتج عن الحادث إعاقة للمسرب الأيسر إثر استقرار الصهريج على بمنتصف الشارع واستقرار المركبة على الجزيرة الوسطية وسقوط جزء من حمولتها على الشارع العام.

وأشار التقرير إلى أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية وضمن الرقابة المرورية على مختلف الطرق، تم ضبط مخالفات خطرة  كالسير بسرعات عالية، والمسير بعكس اتجاه السير، وتجاوز الإشارة الضوئية، وعدم التقيد بالمسرب ، والحمولات الخطرة.

ونوه إلى أنه ضبط مركبة شحن (بكب اب) محمل بـ12 راكباً، وتم اجراء اللازم بحق السائق.

ودعا التقرير سائقي الحافلات ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة، والتأكد من تثبيتها بإحكام، حيث تسبب عدم تثبيت الحمولة بسقوط جزء من حمولة ألواح خشبية وإعاقة للمسرب الأيمن على الطريق الصحراوي.

وشدد على ضرورة التأكد من صلاحية المركبة قبل المسير على الطرق، وترك مسافة أمان أثناء القيادة، وعدم الانشغال بمشتتات الانتباه، لتجنب حوادث السير أو الانزلاقات في ظل الظروف الجوية السائدة.

 




 

 


 

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