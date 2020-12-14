الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

تصاريح مرور للإعلامين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

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الإثنين، 14-12-2020 07:13 م

تصاريح مرور للإعلامين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - دعت هيئة الإعلام، اليوم الاثنين، ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور إلى مقرّات مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل الذي سيطبّق في المملكة يوم الجمعة المقبل، إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار.
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وأكدّت الهيئة أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم الحركة خلال فترة الحظر الشامل الذي يطبّق أيام الجمعة. وأوضحت، أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، ستمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام خلال فترة الحظر الشامل، من خلال التقدّم بطلب استثناء وتعبئة جميع الخانات في ملف "الاكسل" المرفق في الرابط https://cutt.ly/rhS3hPC ، ومن ضمنها الاسم الرباعي، والمسمى الوظيفي، وإرساله عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى أنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.

وأكدّت الهيئة، أنه لن تعتمد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس آب أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما لن ينظَر في أي طلب يرد للبريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء.

وشددت على أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح من أجل التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية، ولا يسمح باستخدامها لأمور شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.

ولفتت الهيئة إلى أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب مساء يوم الخميس، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، ولن تكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.

 




 

 


 

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