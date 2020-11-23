الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية: اللقاحات والتدابير الصحية ستساعد بإنهاء جائحة كورونا

بريطانيا: 206 وفيات و15450 إصابة جديدة بكورونا

70 % نسبة شفاء مرضى الفيروس بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة

السعودية: اعتداء إرهابي استهدف خزان الوقود في جدة

وزير الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للأردنيين والمقيمين مجاناً

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

حقيبة تستنفر الاجهزة الامنية في العقبة

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة للتعامل مع ازمة كورونا

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي

وفاة إمام المسجد الحسيني

الإثنين، 23-11-2020 09:20 م

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

1020202618542616283026


الوكيل الاخباري - دعت هيئة الإعلام، ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرّات مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل الذي سيطبّق بالمملكة يوم الجمعة المقبل 27 تشرين الثاني الجاري، إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار، علماً أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل الذي يطبّق أيام الجمعة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، ستمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام خلال فترة الحظر الشامل، من خلال التقدّم بطلب استثناء وتعبئة جميع الخانات في ملف "الاكسل" المرفق في الرابط (shorturl.at/grKO7)، ومن ضمنها الاسم الرباعي، والمسمى الوظيفي، وإرساله عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى أنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.

اضافة اعلان

وأكدّت الهيئة، أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس آب أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المُعلن بعد الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 24-11-2020.


وشددت على أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مؤكدة أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.


ولفتت الهيئة إلى أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب مساء يوم الخميس، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، ولن تكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fbbfd8380b34

70 % نسبة شفاء مرضى الفيروس بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة

1

وزير الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للأردنيين والمقيمين مجاناً

11202014214334124656951

حقيبة تستنفر الاجهزة الامنية في العقبة

11202022211821809748694

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة للتعامل مع ازمة كورونا

11202021192251714266257

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي

main_image5fbbde1d1cd0b

وفاة إمام المسجد الحسيني

أخبار متعلقة
1120201418522225795060

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

ب

السعيدات يبحث مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات مائية

267983_5_1579800625

محافظ عجلون خلال جولة في الاسواق : لن نتهاون مع من يخالف اوامر الدفاع

طططط

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

خالد

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل

baa858ac-4200-4d1c-9d82-ed9a41db5633

خلال 24 ساعة ... ضبط 1166 مخالفاً لاوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامة