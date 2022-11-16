الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 05:58 م

تصدعات بمدرسة خالد بن الوليد في إربد تنتظر تقرير الجمعية العلمية الملكية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والفنية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، إن الوزارة خاطبت اليوم الأربعاء، الجمعية العلمية الملكية لإجراء دراسة هندسية وإنشائية على عدد من الغرف الصفية والأجنحة في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين التابعة لمديرية قصبة اربد.

وأكدت القبيلات، خلال زيارتها المدرسة، اليوم، يرافقها عدد من المدراء المختصين في الوزارة ومدير تربية لواء قصبة اربد الدكتور محمد المومني، أن أعمال الصيانة الإنشائية ستبدأ في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور تقرير الجمعية العلمية التي ستباشر أعمال الدراسة والكشف الفني والهندسي والإنشائي على المدرسة خلال اليومين المقبلين.

وأشارت إلى أن المؤشرات الفنية والهندسية الأولية من قبل المختصين في دائرة الأبنية والدائرة الهندسية في الوزارة تشير إلى أن تشققات بعض الجدران، سطحية وبعيدة عن الأعمدة والقواعد، وفي حال ثبوت ذلك من قبل المختصين في الجمعية العلمية الملكية فإن أعمال الصيانة والتأهيل ستجري داخل المدرسة دون أن تؤثر على سير العلمية التدريسية.

وبينت القبيلات أنه في حال تطلبت أعمال الصيانة ومعالجة العيوب، تفريغ الغرف الصفية فإنه سيصار إلى إيجاد حلول بديلة، لا تؤثر على سير عملية التدريس بأي حال من الأحوال حتى لو تطلب الأمر إخلاء بعض الصفوف.

وقالت قبيلات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الزيارة جاءت إثر وجود حالات تشققات ورطوبة ودلف في بعض الجدران والأسطح وتأتي ضمن خطة العمل الاستراتيجية للوزارة للتأكد من جاهزية المدارس في فصل الشتاء.

ودعت إلى تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة العوائق عن الأسطح ومن منافذ شبكات تصريف المياه والتمديدات الصحية داخل المدارس.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
1668608702978

محافظة: إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تتجاوز الحلول الترقيعية

التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تفتتح مبادرة بعنوان دربني وانقل الأثر

adennews23-09-2020-179795

افتتاح فعاليات تحدي القراءة العربي في تربية البادية الشمالية الغربية

عطلة

عويس لـ الوكيل : لا تعطيل للمدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف

3202129134746197311929

التربية : الانتقال من المدارس الخاصة الى الحكومية لازال مفتوحا

مدرسة

هكذا سيكون دوام مدارس الاردن اعتباراً من الشهر القادم - تعميم