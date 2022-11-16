تصدعات بمدرسة خالد بن الوليد في إربد تنتظر تقرير الجمعية العلمية الملكية

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والفنية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، إن الوزارة خاطبت اليوم الأربعاء، الجمعية العلمية الملكية لإجراء دراسة هندسية وإنشائية على عدد من الغرف الصفية والأجنحة في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين التابعة لمديرية قصبة اربد.



وأكدت القبيلات، خلال زيارتها المدرسة، اليوم، يرافقها عدد من المدراء المختصين في الوزارة ومدير تربية لواء قصبة اربد الدكتور محمد المومني، أن أعمال الصيانة الإنشائية ستبدأ في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور تقرير الجمعية العلمية التي ستباشر أعمال الدراسة والكشف الفني والهندسي والإنشائي على المدرسة خلال اليومين المقبلين.



وأشارت إلى أن المؤشرات الفنية والهندسية الأولية من قبل المختصين في دائرة الأبنية والدائرة الهندسية في الوزارة تشير إلى أن تشققات بعض الجدران، سطحية وبعيدة عن الأعمدة والقواعد، وفي حال ثبوت ذلك من قبل المختصين في الجمعية العلمية الملكية فإن أعمال الصيانة والتأهيل ستجري داخل المدرسة دون أن تؤثر على سير العلمية التدريسية.



وبينت القبيلات أنه في حال تطلبت أعمال الصيانة ومعالجة العيوب، تفريغ الغرف الصفية فإنه سيصار إلى إيجاد حلول بديلة، لا تؤثر على سير عملية التدريس بأي حال من الأحوال حتى لو تطلب الأمر إخلاء بعض الصفوف.



وقالت قبيلات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الزيارة جاءت إثر وجود حالات تشققات ورطوبة ودلف في بعض الجدران والأسطح وتأتي ضمن خطة العمل الاستراتيجية للوزارة للتأكد من جاهزية المدارس في فصل الشتاء.



ودعت إلى تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة العوائق عن الأسطح ومن منافذ شبكات تصريف المياه والتمديدات الصحية داخل المدارس.

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