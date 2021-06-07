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الإثنين، 07-06-2021 01:36 م

تصدعات بناء مدرسة إبدر للبنات توقف الدوام بها

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أوقف وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس التدريس والدوام في مدرسة إبدر الثانوية للبنات في لواء بني كنانة، بعد ظهور تصدعات وتشققات كبيرة في البناء.
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وبين أبو قديس أن "إيقاف التدريس جاء حفاظا على سلامة المعلمين لحين إرسال فريق هندسي للتأكد من سلامة المدرسة وإجراء الصيانة اللازمة لها".

وأضاف، خلال زيارته لمدارس اللواء بمحافظة إربد، للتأكد من جاهزيتها لعقد امتحان الثانوية العامة ومدى استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد للعودة للتعليم الوجاهي، أنه "ستقوم الوزارة بتسليم مدرستين جديدتين خلال الفترة المقبلة في اللواء للتخفيف من ازدحامات الطلاب".

 




 

 


 

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