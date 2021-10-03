تصدير 93 ألف طن من سماد الداب خلال شهر أيلول الماضي

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الثلاثاء، عن تصدير ما يزيد على 93 ألف طن متري من سماد الداب خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تعد الكمية الاعلى التي تصدرها الشركة في شهر واحد منذ تأسيس المجمع الصناعي في العقبة.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات، إن "تصدير هذه الكمية، يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة للانفتاح على الأسواق العالمية والدخول لأسواق جديدة، في ظل الانجازات الكبيرة التي بدأت تحققها من خلال الزيادة المستمرة في انتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وانخفاض كلف الإنتاج".



وبين الذنيبات، أن شركة مناجم الفوسفات، بدأت مفاوضات مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة؛ لإقامة مشروعات استثمارية في منطقة العقبة، وعقد شراكات اقتصادية حيوية تدعم موقف الشركة في الأسواق العالمية بمنتجات جديدة ستطرح للمرة الأولى خلال السنوات القليلة المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة وتنافسيتها ودعم موقفها المالي، ودورها في رفد الاقتصاد الوطني.



وأعرب الذنيبات، عن تقديره للجهود التي تبذلها كوادر المجمع الصناعي في العقبة، ومساهمتها في تحقيق خطط وبرامج الشركة لتلبية حاجة الأسواق العالمية من السماد الاردني، وفق أعلى المواصفات، والتزامها كذلك بالأطر البيئية للعمل ومعايير السلامة والصحة المهنية المتطورة.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب الرواد، أن الخطط التسويقية للشركة والمعدة مسبقا لعام 2021 تسير في الاتجاه الصحيح، مبينا أن خطط التوريد والتصدير تتم في المواعيد المحددة وبكل دقة، مشيرا للزيادة المستمرة في الطلب على إنتاج الشركة من الأسمدة الفوسفاتية.



ولفت الرواد إلى دور الميناء الصناعي في العقبة، في المساهمة بتخفيض كلف الشحن البحري، ودعم جهود الشركة وخططها التصديرية الطموحة.

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