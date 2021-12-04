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السبت، 04-12-2021 01:45 م

تصريحات البلبيسي تثير التساؤلات حول مجانية اللقاحات مستقبلاً.. والصحة ترد

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الوكيل الإخباري - أثارت تصريحات مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي بشأن إدخال التطعيم ضد فيروس كورونا ضمن برنامج التطعيم الوطني التساؤلات حول مجانية اللقاحات مستقبلا.

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ورجح البلبيسي، في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة، السبت، أن يصبح تلقي لقاح كورونا موسميا.


من جهته أكد مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو سل أن كافة المطاعيم التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج التطعيم الوطني مجانية.


وقال أبو سل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لن تتقاضى أي مقابل مادي على المطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني وهي متوفرة باستمرار وبشكل مجاني.


وأضاف أن المطاعيم التي تقدم خارج وزارة الصحة مثل مطاعيم الإنفلونزا وغيرها تكون بمقابل مادي تحدده تلك الجهات.


ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن حتى أمس الجمعة، إلى 4150407 شخصا، فيما تلقى نحو 3762367 شخصا جرعتين من اللقاح، بحسب الموجز الإعلامي اليومي لوزارة الصحة.

 




 

 


 

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