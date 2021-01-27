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الأربعاء، 27-01-2021 11:17 ص

خلال جلسة نيابية

تصريحات جديدة لوزير التربية حول طلبة المدارس

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وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم ، تيسير النعيمي ، أن الوزارة ستقوم بإعطاء الطلبة حصص تقوية واستغلال العطلة الصيفية لمعالجة الفجوات الناتجة عن جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة النيابية ، الأربعاء، وحول توزيع الأجهزة الحاسوبية على الطلبة أضاف " حصرنا الأسر والطلبة التي لا توفر لديهم المقومات التكنولوجية بسبب التحويل للتعليم عن بعد، وطرحنا عطاء لشراء 300 ألف جهاز حاسوب وتقدمت عدد من شركات لأجله ، وبسبب التطورات تم الغاء العطاء وطرح عطاء جديد لشراء 160 ألف جهاز لوحي".

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وأشار النعيمي أن هناك طلبا عالميا على الأجهزة التكنولوجية ، مبيّنا أنه  تم توزيع أكثر من 11 ألف جهاز تابليت على الطلاب بناءً على أسس ومعايير موحدة.

 

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