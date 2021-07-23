تصريحات حكومية تثير قلق الأردنيين حول كورونا

الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، حول توقعات الزيادة في أعداد إصابات كورونا في المملكة في الأيام القادمة ، فقد أدى ذلك إلى تخوّف شعبي حيال ذلك .



وأضاف حجاوي خلال تصريحات صحفية سابقة أمس الخميس أن نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية تبلغ ٣٠ ٪ في العاصمة فقط .



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وإشار إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة، محذرا من انتشار الفيروس بشكل واسع مرة أخرى .

تصريحات حجاوي تسبّبت باستياء أردني واضح ، وفق تعليقات رصدها "الوكيل الإخباري" على صفحاته ، ما أدى التخوّف من العودة إلى المربع الأول ، والعودة إلى الحظر الشامل والعدول عن الإجراءات التخفيفية ، الأمر الذي نفته الحكومة ، حيث لا توجه إلى الحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر الليلي في الفترة الراهنة .