الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 04:21 م

استياء شعبي واضح

تصريحات عبيدات حول الحظر الشامل تنتشر كالنار في الهشيم

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وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - تفاعل كثير من الأردنيين ، على خبر انتشر كالنار في الهشيم منذ أمس الأربعاء، عقب تصريحات وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، وقد حمل الخبر عنوان (عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع).

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وقد أثار تصريح عبيدات ، سخرية كثيرين ، حيث رفضهم التام لفكرة الحظر الشامل ، الذي بات كابوسا يؤرّق الأردنيين ، نتيجة لتبعاته الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطنين .

 

"الوكيل الإخباري" ، رصد التعليقات التي انهالت على الخبر الذي تمّ تداوله بشكل سريع وبزمن قياسي ، حيث اتضح أن الاستياء العام حيال الحظر الشامل ، سيد الموقف ، وباتت المطالبات الشعبية بعدم الإلتفات إلى الموضوع بشكل نهائي أهم ما برز في التعليقات.

 

ودعا مواطنون ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا .

 

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