تصريحات عبيدات حول الحظر الشامل تنتشر كالنار في الهشيم

الوكيل الإخباري - تفاعل كثير من الأردنيين ، على خبر انتشر كالنار في الهشيم منذ أمس الأربعاء، عقب تصريحات وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، وقد حمل الخبر عنوان (عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع).

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وقد أثار تصريح عبيدات ، سخرية كثيرين ، حيث رفضهم التام لفكرة الحظر الشامل ، الذي بات كابوسا يؤرّق الأردنيين ، نتيجة لتبعاته الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطنين .

"الوكيل الإخباري" ، رصد التعليقات التي انهالت على الخبر الذي تمّ تداوله بشكل سريع وبزمن قياسي ، حيث اتضح أن الاستياء العام حيال الحظر الشامل ، سيد الموقف ، وباتت المطالبات الشعبية بعدم الإلتفات إلى الموضوع بشكل نهائي أهم ما برز في التعليقات.

ودعا مواطنون ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا .

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