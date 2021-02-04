تصريحات عبيدات حول الحظر الشامل تنتشر كالنار في الهشيم

الوكيل الإخباري - تفاعل كثير من الأردنيين ، على خبر انتشر كالنار في الهشيم منذ أمس الأربعاء، عقب تصريحات وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، وقد حمل الخبر عنوان (عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع).
وقد أثار تصريح عبيدات ، سخرية كثيرين ، حيث رفضهم التام لفكرة الحظر الشامل ، الذي بات كابوسا يؤرّق الأردنيين ، نتيجة لتبعاته الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطنين .
"الوكيل الإخباري" ، رصد التعليقات التي انهالت على الخبر الذي تمّ تداوله بشكل سريع وبزمن قياسي ، حيث اتضح أن الاستياء العام حيال الحظر الشامل ، سيد الموقف ، وباتت المطالبات الشعبية بعدم الإلتفات إلى الموضوع بشكل نهائي أهم ما برز في التعليقات.
ودعا مواطنون ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا .
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