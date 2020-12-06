تصريحات مبشرة صادرة عن لجنة الأوبئة حول لقاح كورونا







الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن جائحة كورونا لا زالت مستمرة على مستوى العالم ، وبالرغم من تحسن الوضع الوبائي في المملكة خلال الفترة الماضية إلا أنه يجب عدم التراخي والالتزام في تطبيق الإجراءات الصحية وإلا سيكون هناك نتائج عكسية لما نريد أن نصل له وسيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات بكورونا لأنه لا يوجد مطعوم قد وصل إلى أي دولة حتى ألان .



وأكد الحجاوي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أننا نأمل أن نخرج نهاية الشهر الحالي من الموجة التي دخلنا بها منذ منتصف شهر آب الماضي وننتصر كحكومة ومواطنين على وباء كورونا من خلال الالتزام .



وحول توفر اللقاح قال الدكتور الحجاوي إن الأردن بدا مبكراً بالتواصل مع عدد من الشركات العالمية المنتجة للقاح وهي شركات لها سمعتها ووزارة الصحة قامت بعقد اتفاقيات مناسبة في ظل كلفة معقولة لتوفير اللقاح .



وقال إن الأردن كان ضمن ائتلاف عالمي للحصول على المطعوم لمواطنيه بنسبة 20-25% مضيفاً أنه سيتم توفير 200 ألف جرعة من المطعوم بداية العام المقبل مشيرا إلى أن وزارة الصحة وضعت خطة لتحديد الفئات التي سيعطى لها المطعوم ضمن أولويات في حال الحصول عليه



وفي معرض رده على سؤال حول كون المطعوم آمناً أو له أعراض جانبية، قال الدكتور حجاوي، إن المطعوم آمن، داعياً، إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات،



ونوه إلى أنه لن يتم توفير المطعوم دون أخذ موافقة الجهات المختصة مثل مؤسسة الغذاء والدواء وتوصية منظمة الصحة العالمية وأن يكون تم إعطاؤه في بلد المنشأ .