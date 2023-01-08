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الأحد، 08-01-2023 12:45 م

تصريحات من مدير عام الضمان بشأن التأمين الصحي وتقاعد العسكريين

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد صالح الطراونة، أن 70% من التعديلات الحالية تتعلق في فصل المؤمن عليهم العسكريين.

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وقال خلال لقاء مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اليوم الأحد، إن المسودة القديمة للتعديلات كان لدي تحفظات فنية عليها، حيث تتضمن 47 تعديلاً واليوم تم تخفيضها إلى 16 تعديل.


وأضاف أن التعديلات التي أجريت على القانون بسيطة، وتتعلق في مجملها حول تسهيل تقاعد العسكريين.


وبين الطراونة أن التأمين الصحي الذي كان موجوداً في المسودة القديمة للعلاج داخل المستشفيات فقط، مشيرا إلى أن التأمين لابد أن يبدأ من زيارة الطبيب ولا يجوز القفز للخدمات الثانوية قبل الأولية.


 




 

 


 

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