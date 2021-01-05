الثلاثاء 05-01-2021
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الثلاثاء، 05-01-2021 04:05 م

تصريحات هامة لوزير الاعلام بشأن قرارات حكومة بشر الخصاونة

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 الوكيل الاخباري - نفى وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، ما تم نشره حول “تجيير الحكومة لعدد من منجزات الحكومة السابقة إلى حسابها الشخصي”.
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وقال العايد في معرض رده على خبر نشرته احدى الصحف، إنّ عمل الحكومات الأردنيّة متكامل ومتراكم ومستمر، وهي ليست حكومات أشخاص بل حكومات مؤسّسات؛ لكن ورغم ذلك فإنّ الحكومة الحاليّة لم تجيّر شيئاً من منجزات الحكومات السابقة لنفسها، فقرار إنشاء المستشفيات الميدانيّة اتخذته حكومة الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٠، وتمّ تشكيل لجنة وزاريّة آنذاك للتعاقد مع شركة لإنشاء هذه المستشفيات والعودة بتوصية لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه”.

أمّا بشأن لقاح فايزر فقد اتخذ مجلس الوزراء بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠ الموافقة على اتفاقيّة توريد لقاح لفيروس كورونا بين وزارة الصحّة وشركة فايزر إكسبورت، وفق العايد.

 




 

 


 

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