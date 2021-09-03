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الجمعة، 03-09-2021 11:03 ص

تصريحات هامة من وزير التربية والتعليم

وزير التربية


الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس إن الوزارة تريد الانتقال من التعليم إلى التعلم، لتكون العملية التعليمية تشاركية من الجميع وتفاعلية .

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وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت بتحضيرات للعودة إلى المدارس منذ حزيران، وتم وضع دليل للعودة الآمنة للمدارس، وسيتم إطلاق دليل العودة الآمنة للجامعات الأسبوع المقبل .


وبين أن استدامة العودة للتعليم الوجاهي مسؤولية مشتركة على الجميع، مؤكداً استمرار الوزارة في المتابعة .


ولفت إلى أن امتحان التوجيهي يشكل عبء على الطلبة وأولياء الأمور، وتم تشكيل لجنة للنظر بإعادة تطوير الامتحان، وسيتم إحداث تغييرات بالعمق في التوجيهي، وستخرج توصيات من اللجنة وسيتم العمل عليها ومناقشتها، والامتحان سيبقى بشكله، وسيتم العمل على كيفية ربطه بالقبول في الجامعات .


وأشار إلى أن نتائج القبول الموحد ستكون حول نهاية الشهر الحالي، متوقعاً انخفاض معدلات القبول الموحد بين علامتين و3 علامات .

 




 

 


 

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