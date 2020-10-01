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الخميس، 01-10-2020 09:33 ص

تصريح جديد للجنة الأوبئة حول ارتفاع إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الارتفاع في أعداد الإصابات في الأونة الأخيرة متوقعا بعد دخول الأردن مرحلة التفشي المجتمعي.

وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية، أن اللجنة كانت تتوقع ارتفاع في أعداد الإصابات، لكن ليس بالأعداد التي تم تسجيلها يوم أمس الاربعاء.

وشدد على أنه من الصعب ضبط الارتفاع في أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، قائلا: " سنحتاج إلى بعض الوقت لتسطيح منحنى الإصابات".

وتوقع عبيدات ان يستمر الأردن بتسجيل إصابات بالمئات وفوق الألف لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.
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