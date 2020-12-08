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الثلاثاء، 08-12-2020 09:23 ص

تصريح جديد لوزير التربية بشأن عودة الطلبة للمدارس

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، الثلاثاء، إنه "لا قرار بعودة الطلبة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثاني المقبل حتى الآن". 

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وأضاف النعيمي في تصريح صحفي، أن "عودة الطلبة إلى المدارس ستكون تدريجية وبالتناوب في حال تمت مع التركيز على الصفوف الأولى"، موضحا أن "الوزارة تخطط لذلك، لكن لا يعني ذلك أن قرارا قد اتخذ بالعودة إلى المدارس".


وتابع النعيمي"هناك عمليات تخطيطية تجري حاليا وتنسيقية مع وزارة الصحة ومع لجان آخرى في بناء نماذج للعودة إلى المدارس، لكن كل ذلك مرتبط باستقرار الحالة الوبائية وبقرار من اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الوزارية التي ستقرر ذلك".


وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى عودة الطلبة إلى مدارسهم من الناحية التربوية، لكننا نوازن بين الصحة والتعليم، وصحة المجتمع أولوية كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني".


"من السابق لأوانه اتخاذ وإعلان قرار العودة إلى المدارس وذلك مرتبط بالوضع الوبائي"، بحسب النعيمي، موضحا أن "قبل بداية الفصل سيكون هناك قرار ناضج ومدروس مع بروتوكول صحي وتدريب وتوعية وتثقيف وتشديد على الرقابة إذا ما سمحت الحالة الوبائية بالعودة".


 




 

 


 

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