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الأحد، 06-12-2020 09:39 ص

تصريح جديد لوزير التربية حول عودة الطلبة للمدارس

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن من السابق لأوانه الحديث عن شكل الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني. 

وأضاف النعيمي في تصريح صحفي، اليوم الأحد بأن عودة الطلبة إلى المدارس يتعمد على الحالة الوبائية ومن المبكر أن يكون هناك قرار بهذا الشأن خاصة وأن هناك حوالي شهرين لبداية الفصل الدراسي الثاني. 

وقال النعيمي إنه سيتم مناقشة هذا الأمر وهو ليس قرار وزارة التربية لوحدها بل هو قرار وزارة الصحة ولجنة الأوبئة واللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر، لذا علينا أن لا نستجعل الأمور ونحن بانتظار تحسن الحالة الوبائية لدراسة هذا الأمر.

 




 

 


 

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