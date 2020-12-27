تصريح حكومي بشأن الحظر الشامل وعودة دوام المدارس

الوكيل الإخباري - كشف وزير الدولة محمود الخرابشة عن توجه لفتح بعض القطاعات، وإعادة النظر في الحظر الشامل يوم الجمعة، إضافة إلى إعادة النظر بدوام المدارس خلال العام المقبل، مشيرا الى التوجه نحو اجراءات تخفيفية.



وقال الخرابشة إن الحكومة تدرس الآن التوجه لإعادة دوام الصفوف الإبتدائية، والابقاء على دوام الجامعات كما هو حاليا خلال الفصل الحالي، ذلك لأن الجامعات تشكّل أمكنة للتجمعات وربما تكون نسبة الإلتزام قليلة، الأمر الذي يجعل من عودة دوام الجامعات حتى الآن غير مسموح به.

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وأكد الخرابشة أن المحرّك الأساسي في كل ما هو قادم من قرارات يعتمد على تطور الوضع الوبائي، فلن يكون هناك أي قرار من شأنه تعريض صحة المواطنين للخطر، حيث سيتم اتخاذ القرارات وفقا لواقع الوضع الوبائي.



